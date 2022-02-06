Понад 100 британських елітних військових направили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Понад 100 британських елітних військових направили в Україну через побоювання неминучого вторгнення Росії, про це інформує УНН з посиланням на Mirror.
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Прем'єр-міністр Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон погодилися, що країни на східному фланзі НАТО повинні бути "повністю захищені від зловмисної діяльності Росії". Через це понад 100 членів елітного британського спецназу відправили в Україну через побоювання про неминуче вторгнення Росії.
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«До регіону направлено спецпідрозділ Великобританії, щоб допомогти та давати поради українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, щонайменше 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, також базуються в Естонії, яка межує з Росією.
Очікується, що військові збройних сил SAS, SBS, спеціального розвідувального полку та групи підтримки спецназу будуть працювати у країні як військові радники.
Вважається, що вони навчатимуть українських спецназів тактиці боротьби з повстанцями, снайперськіх дій та диверсій. Британський спецназ зміг розгорнути таку велику кількість у регіоні, оскільки вони більше не діють в Афганістані. Хоча SAS і SBS все ще перебувають у Сирії та Іраку, вважається, що кількість військ там відносно невелика.
Нагадаємо
До Києва прибув уже 8-й літак, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США.