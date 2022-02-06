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Понад 100 британських елітних військових направили в Україну

Понад 100 британських елітних військових направили в Україну

Київ • УНН

 • 35680 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Понад 100 британських елітних військових направили в Україну через побоювання неминучого вторгнення Росії, про це інформує УНН з посиланням на Mirror.

Деталі

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон погодилися, що країни на східному фланзі НАТО повинні бути "повністю захищені від зловмисної діяльності Росії". Через це понад 100 членів елітного британського спецназу відправили в Україну через побоювання про неминуче вторгнення Росії.

Цитата

«До регіону направлено спецпідрозділ Великобританії, щоб допомогти та давати поради українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, щонайменше 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, також базуються в Естонії, яка межує з Росією.

Очікується, що військові збройних сил SAS, SBS, спеціального розвідувального полку та групи підтримки спецназу будуть працювати у країні як військові радники.

Вважається, що вони навчатимуть українських спецназів тактиці боротьби з повстанцями, снайперськіх дій та диверсій. Британський спецназ зміг розгорнути таку велику кількість у регіоні, оскільки вони більше не діють в Афганістані. Хоча SAS і SBS все ще перебувають у Сирії та Іраку, вважається, що кількість військ там відносно невелика.

Нагадаємо

До Києва прибув уже 8-й літак, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США.

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