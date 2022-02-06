Более 100 британских элитных военных направили в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Более 100 британских элитных военных направили в Украину из-за опасений неизбежного вторжения России, об этом информирует УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
Премьер-министр Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что страны на восточном фланге НАТО должны быть полностью "защищены от злонамеренной деятельности России". Из-за этого более 100 членов элитного британского спецназа отправили в Украину из-за опасений о неминуемом вторжении России.
Цитата
"В регион направлено спецподразделение Великобритании, чтобы помочь и давать советы украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - говорится в сообщении.
Кроме того, по меньшей мере 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку, также базируются в Эстонии, граничащей с Россией.
Ожидается, что военные вооруженных сил SAS, SBS, специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа будут работать в стране как военные советники.
Считается, что они будут обучать украинских спецназов тактике борьбы с повстанцами, снайперских действий и диверсий. Британский спецназ смог развернуть такое большое количество в регионе, поскольку они больше не действуют в Афганистане. Хотя SAS и SBS все еще находятся в Сирии и Ираке, считается, что количество войск там относительно невелико.
Напомним
До Киева прибыл уже 8-й самолет, который привез 86 тонн груза с боеприпасами из США.