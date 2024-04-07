Эстония может приобрести для украинской армии миллион снарядов

Эстония имеет возможность приобрести для украинской армии миллион снарядов и ракет на сумму около 2-3 миллиардов евро, если союзники предоставят на них средства. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Postimees, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что глава эстонского оборонного ведомства не уточнил, о закупке каких именно снарядов идет речь, однако, по оценкам издания, имеется в виду миллион снарядов для РСЗО "Град".

По словам Певкура, есть четыре основные сферы в вопросе помощи Украине: боеприпасы, противовоздушная оборона, бронетехника и радиоэлектронная борьба.

Что касается боеприпасов, то финансирование сейчас вызывает больше беспокойства, чем наличие снарядов. Было сказано, что не хватает боеприпасов, чешская инициатива приобрести 800 тысяч снарядов свидетельствует о том, что боеприпасы действительно есть. В Эстонии также есть широкий выбор стран, где мы могли бы закупить снаряды для Украины, - отметил министр.

Он добавил, что у страны есть возможность быстро закупить большое количество боеприпасов, преимущественно у неевропейских стран, для Украины и доставить их за два месяца. В то же время эстонский министр не назвал конкретных продавцов боеприпасов.

Поскольку заказы включают снаряды калибра как 155 мм, так и 152 мм, россия также активно ищет поставщиков по всему миру через Беларусь. Существует определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто может закупить их первым, - сказал Певкур.

Напомним

Чешская Республика добилась возможности закупить дополнительные 200 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

