Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  1538 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  38627 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  164474 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  209576 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  158745 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  185193 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  204209 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  180471 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  170973 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  163325 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 09:33  •  3592 просмотра

Read in English

Эсминец ВМС США "Карни", находящийся в Красном море, сбил противокорабельную баллистическую ракету и три ударных беспилотника, запущенных поддерживаемыми Ираном силами Хути в Йемене 5 марта.

По кораблю "USS Carney", который участвует в военной кампании США по продиводействию агрессивным актам хуситов Йемена ,были выпущены беспилотники с бомбами и противокорабельная баллистическая ракета. По данным Центрального командования, цели направленные по эсминцу ВМС США в Красном море, - были сбиты.

Об этом передает УНН, ссылаясь на сообщение Centcom в сети X.

 5 марта между 15:00 и 17:00 по времени Саны силы Centcom сбили противокорабельную баллистическую ракету и три (ударных беспилотника), запущенных из районов Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хутистами, в направлении корабля USS Carney в Красном море

- говорится в заявлении Centcom.

Указывается, что никаких раненых на борту или повреждений корабля не зафиксировано.

Напомним

Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об отражении атак со стороны йеменских хуситов. В сообщении командования в соцсети X говорится, что военные США сбили три беспилотных надводных корабля, две противокорабельные крылатые ракеты и один БПЛА.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Есмінець США відбив атаку хуситів: збито протикорабельну ракету і три безпілотники
U.S. destroyer repulses Houthi attack: anti-ship missile and three drones shot down
Новости по теме

Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

Эсминец ВМС США "Карни", находящийся в Красном море, сбил противокорабельную баллистическую ракету и три ударных беспилотника, запущенных поддерживаемыми Ираном силами Хути в Йемене 5 марта.

Новости Мира •   •  3592 просмотра
Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, где в очередях стоят около 2300 грузовиков.

Общество •   •  38627 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Министр иностранных дел Франции заявил, что сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией.

Война •   •  11134 просмотра
Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любую возможность коммерческих соглашений о продолжении транспортировки российского газа через территорию Украины после окончания срока действия действующего транзитного соглашения.

Экономика •   •  9315 просмотра
Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа

Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР

По уточненным данным украинской разведки, по меньшей мере 27 оккупантов с корабля рф "сергей котов" были ранены и еще 7 погибли во время атаки на него вблизи Керченского пролива.

Война •   •  13516 просмотра
Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР

В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов

Городской совет Киото запретит туристам посещать узкие улочки района Гион, чтобы ограничить неприемлемые действия, такие как лежание на дорогах для фотографирования, которые мешают гейшам и жителям.

Новости Мира •   •  9931 просмотра
В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов

Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко

российские оккупанты активизировали военную деятельность в районе Мариуполя, перебросив из Бердянска в Новоазовск инженерные подразделения, топливозаправщики и по меньшей мере пять танков на железнодорожных платформах.

Война •   •  12098 просмотра
Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко

После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго

Атака вражеских беспилотников "шахед" в Хмельницкой области привела к обесточиванию более 14 000 потребителей в 30 населенных пунктах, впоследствии без света остались 2,5 тыс. домов.

Война •   •  15140 просмотра
После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Одессе после того, как ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистических ракет в районах, где объявлена воздушная тревога.

Война •   •  34996 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе

Мужчина потерял левую ногу и получил осколочные ранения бедра, случайно наступив на боеприпас, когда собирал дрова в селе Безымянное Николаевской области.

Общество •   •  31484 просмотра
В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе