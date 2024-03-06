Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

По кораблю "USS Carney", который участвует в военной кампании США по продиводействию агрессивным актам хуситов Йемена ,были выпущены беспилотники с бомбами и противокорабельная баллистическая ракета. По данным Центрального командования, цели направленные по эсминцу ВМС США в Красном море, - были сбиты.

Об этом передает УНН, ссылаясь на сообщение Centcom в сети X.

5 марта между 15:00 и 17:00 по времени Саны силы Centcom сбили противокорабельную баллистическую ракету и три (ударных беспилотника), запущенных из районов Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хутистами, в направлении корабля USS Carney в Красном море - говорится в заявлении Centcom.

Указывается, что никаких раненых на борту или повреждений корабля не зафиксировано.

Напомним

Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об отражении атак со стороны йеменских хуситов. В сообщении командования в соцсети X говорится, что военные США сбили три беспилотных надводных корабля, две противокорабельные крылатые ракеты и один БПЛА.