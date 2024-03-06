Есмінець США відбив атаку хуситів: збито протикорабельну ракету і три безпілотники
Київ • УНН
Есмінець ВМС США "Карні", що перебуває в Червоному морі, збив протикорабельну балістичну ракету і три ударні безпілотники, запущені підтримуваними Іраном силами Хуті в Ємені 5 березня.
По кораблю "USS Carney", який бере участь у військовій кампанії США з протидії агресивним актам хуситів Ємену, було випущено безпілотники з бомбами і протикорабельну балістичну ракету. За даними Центрального командування, цілі, спрямовані по есмінцю ВМС США в Червоному морі, - були збиті.
Про це передає УНН, посилаючись на повідомлення Centcom у мережі X.
5 березня між 15:00 і 17:00 за часом Сани сили Centcom збили протикорабельну балістичну ракету і три (ударні безпілотники), запущених із районів Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном хутистами, у напрямку корабля USS Carney в Червоному морі
Зазначається, що жодних поранених на борту або пошкоджень корабля не зафіксовано.
Нагадаємо
Вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, що перевозило 41 тонну добрив, затонуло в Червоному морі після нападу єменських хуситів, що може спричинити екологічну катастрофу.
Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) повідомило про відбиття атак з боку єменських хуситів. У повідомленні командування в соцмережі X йдеться про те, що військові США збили три безпілотні надводні кораблі, дві протикорабельні крилаті ракети та один БПЛА.