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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эскалация в Колумбии: количество жертв насилия возросло до 80 человек

Эскалация в Колумбии: количество жертв насилия возросло до 80 человек

Киев  •  УНН

 • 5647 просмотра

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На северо-востоке Колумбии вспыхнул вооруженный конфликт между ELN и бывшими членами FARC. По меньшей мере 80 человек погибли, 8000 стали беженцами, а президент прекратил мирные переговоры.

На северо-востоке Колумбии в регионе Кататумбо разгорается серьезный вооруженный конфликт, в результате которого десятки людей погибли, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Ответственность за эскалацию насилия возлагают на Армию национального освобождения (ELN), которая атакует местных лидеров общин, а также бывших членов Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), демобилизовавшихся после подписания мирного соглашения в 2016 году. 

По данным правительства, боевые действия вызвали одну из самых кровавых волн насилия за последние годы. Зафиксировано по меньшей мере 80 погибших, хотя ранее министр обороны оценивал количество жертв в 60 человек. В целом около 8000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности. 

Ситуация вызвала резкую реакцию со стороны президента Густаво Петро, который заявил о прекращении мирных переговоров с ELN, обвиняя группировку в военных преступлениях. Правительство рассматривает нападения на гражданское население и общественных активистов как попытку террористов усилить контроль над регионом, богатым природными ресурсами и важным для незаконного оборота наркотиков. 

Исторически Колумбия страдает от многолетнего противостояния между правительственными силами, повстанческими группами и криминальными организациями. Противостояние за контроль над территориями неоднократно становилось причиной гуманитарных кризисов, особенно в отдаленных районах, где влияние центральной власти ограничено. 

В заявлении ELN попытались оправдать свои действия, утверждая, что целью атак были не гражданские, а вооруженные группировки, которые формировались из бывших членов FARC. Однако международные наблюдатели призывают к немедленному расследованию, подчеркивая необходимость защиты гражданского населения. 

Вооруженные столкновения в Колумбии: по меньшей мере 39 человек погибли на границе с Венесуэлой18.01.25, 03:20 • 29337 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
gustavo-petroГуставо Петро
kolumbiyaКолумбия

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