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Ескалація в Колумбії: кількість жертв насильства зросла до 80 осіб

Ескалація в Колумбії: кількість жертв насильства зросла до 80 осіб

Київ • УНН

 • 30745 перегляди

На північному сході Колумбії спалахнув збройний конфлікт між ELN та колишніми членами FARC. Щонайменше 80 людей загинули, 8000 стали біженцями, а президент припинив мирні переговори.

На північному сході Колумбії в регіоні Кататумбо розгоряється серйозний збройний конфлікт, внаслідок якого десятки людей загинули, а тисячі були змушені залишити свої домівки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Відповідальність за ескалацію насильства покладають на Армію національного визволення (ELN), яка атакує місцевих лідерів громад, а також колишніх членів Революційних збройних сил Колумбії (FARC), що демобілізувалися після підписання мирної угоди у 2016 році. 

За даними уряду, бойові дії спричинили одну з найкривавіших хвиль насильства за останні роки. Зафіксовано щонайменше 80 загиблих, хоча раніше міністр оборони оцінював кількість жертв у 60 осіб. Загалом близько 8000 осіб були змушені покинути свої домівки через небезпеку. 

Ситуація викликала різку реакцію з боку президента Густаво Петро, який заявив про припинення мирних переговорів із ELN, звинувачуючи угруповання у військових злочинах. Уряд розглядає напади на цивільне населення та громадських активістів як спробу терористів посилити контроль над регіоном, багатим на природні ресурси та важливим для незаконного обігу наркотиків. 

Історично Колумбія потерпає від багаторічного протистояння між урядовими силами, повстанськими групами та кримінальними організаціями. Протистояння за контроль над територіями неодноразово ставало причиною гуманітарних криз, особливо у віддалених районах, де вплив центральної влади обмежений. 

У заяві ELN спробували виправдати свої дії, стверджуючи, що ціллю атак були не цивільні, а збройні угруповання, які формувалися з колишніх членів FARC. Однак міжнародні спостерігачі закликають до негайного розслідування, наголошуючи на необхідності захисту цивільного населення. 

Збройні сутички в Колумбії: щонайменше 39 людей загинули на кордоні з Венесуелою18.01.25, 03:20 • 30315 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
hustavo-petroГуставо Петро
kolumbiiaКолумбія

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