Збройні сутички в Колумбії: щонайменше 39 людей загинули на кордоні з Венесуелою
Київ • УНН
У прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер загинули щонайменше 39 людей через конфлікти між нелегальними збройними групами. Боротьба за контроль над наркоторгівлею призвела до призупинення мирних переговорів з ELN.
У Колумбії щонайменше 39 людей загинули через збройні сутички між нелегальними групами. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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Трагедія сталася у прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер, де розгорілися конфлікти, пов’язані з контролем над наркоторгівлею.
Регіон, розташований на кордоні з Венесуелою, тривалий час залишається епіцентром боротьби між різними збройними угрупованнями, які прагнуть панування над територіями, що мають ключове значення для виробництва кокаїну. Заворушення спричинили критичну напруженість, яка змусила президента Густаво Петро оголосити про призупинення мирних переговорів із партизанською організацією ELN.
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