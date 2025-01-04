Автобус з 42 пасажирами впав у прірву в Колумбії: 13 загиблих
Київ • УНН
13 людей загинули та 28 отримали поранення внаслідок падіння автобуса у прірву в департаменті Наріньйо, Колумбія. За попередніми даними, причиною аварії стали механічні несправності транспортного засобу.
13 людей загинули внасідок падіння у прірву автобуса комунальної служби у Колумбії. Шонайменше 28 осіб дістали поранення. Причиною аварії могли стати механічні несправності транспортного засобу. Про це пише Eltiempo, передає УНН.
Деталі
Аварія сталася на трасі Пасто–Іпіалес у департаменті Наріньйо між містами Пасто та Іпіалес. У прівру зірвався міжміський автобус, що перевозив 42 пасажирів.
За словами командира пожежної бригади Іпіалеса Іхона Мора, "очевидно, що 28 осіб дістали поранення і 13 загинули".
"Судячи з усього, у автомобіля виникли механічні неполадки, через які водій втратив контроль над машиною", - сказав він.
Причини аварії розслідуються.
Нещасний випадок стався в той час, коли в Пасто і декількох муніципалітетах Наріньо проходять "чорно-білі" карнавали. Влада очікує, що тисячі жителів столиці вирушать головними дорогами міста до сусідніх муніципалітетів, а також повернуться ті, хто виїжджав на святкові заходи наприкінці року.
Понад 500 тварин загинули через пожежу в ТЦ у США 04.01.25, 12:41 • 27733 перегляди