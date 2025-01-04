Автобус с 42 пассажирами упал в пропасть в Колумбии: 13 погибших
Киев • УНН
13 человек погибли и 28 получили ранения в результате падения автобуса в пропасть в департаменте Нариньо, Колумбия. По предварительным данным, причиной аварии стали механические неисправности транспортного средства.
13 человек погибли в результате падения в пропасть автобуса коммунальной службы в Колумбии. По меньшей мере 28 человек получили ранения. Причиной аварии могли стать механические неисправности транспортного средства. Об этом пишет Eltiempo, передает УНН.
Детали
Авария произошла на трассе Пасто-Ипиалес в департаменте Нариньо между городами Пасто и Ипиалес. В пропасть сорвался междугородний автобус, перевозивший 42 пассажира.
По словам командира пожарной бригады Ипиалеса Ихона Мора, «очевидно, что 28 человек получили ранения и 13 погибли».
«Судя по всему, у автомобиля возникли механические неполадки, из-за которых водитель потерял контроль над машиной», - сказал он.
Причины аварии расследуются.
Несчастный случай произошел в то время, когда в Пасто и нескольких муниципалитетах Нариньо проходят «черно-белые» карнавалы. Власти ожидают, что тысячи жителей столицы отправятся по главным дорогам города в соседние муниципалитеты, а также вернутся те, кто выезжал на праздничные мероприятия в конце года.
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