Вооруженные столкновения в Колумбии: по меньшей мере 39 человек погибли на границе с Венесуэлой
Киев • УНН
В приграничном регионе Норте-де-Сантандер погибли по меньшей мере 39 человек из-за конфликтов между нелегальными вооруженными группами. Борьба за контроль над наркоторговлей привела к приостановке мирных переговоров с ELN.
В Колумбии по меньшей мере 39 человек погибли из-за вооруженных столкновений между нелегальными группами. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Трагедия произошла в приграничном регионе Норте-де-Сантандер, где разгорелись конфликты, связанные с контролем над наркоторговлей.
Регион, расположенный на границе с Венесуэлой, долгое время остается эпицентром борьбы между различными вооруженными группировками, которые стремятся к господству над территориями, имеющими ключевое значение для производства кокаина. Беспорядки вызвали критическую напряженность, которая заставила президента Густаво Петро объявить о приостановлении мирных переговоров с партизанской организацией ELN.
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