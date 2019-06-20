Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве экс-президента Мурси

"Мурси умер не по естественным причинам, он был убит. Мухаммед Мурси лежал на полу 20 минут, власть тогда не делала", - сказал Эрдоган.

Он уверил, что Турция сделает все, чтобы привлечь власти Египта к ответственности за убийство в международных судах. Кроме того, он призвал Организацию исламского сотрудничества "сделать то, что необходимо".

Напомним, бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер 17 июня после того, как ему стало плохо во время судебного заседания. На следующий день его похоронили в узком семейном кругу. По словам сына Мурси, экс-президент Египта умер в результате сердечного приступа.

Однако представители международной организации "Братья-мусульмане", с которой был связан Мурси, называют его смерть "откровенным убийством" и обвиняют в этом власть Египта. Кроме того, смерть бывшего президента также призвали расследовать в правозащитной организации Amnesty International и в Совете ООН по правам человека.

Мухаммеда Мурси считают первым президентом Египта, который был избран демократическим путем. В 2012 году от занял должность после свержения власти Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны" - массовых протестов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Впрочем, в должности политик пробыл всего год, после чего был отстранен от власти в результате военного путча. Впоследствии на двух судебных процессах Мурси приговорили к вообще 45 лет заключения и смертной казни. Впрочем, последний приговор был отменен в конце 2016 года.