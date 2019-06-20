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Ердоган звинуватив владу Єгипту у вбивстві експрезидента Мурсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив єгипетську владу у вбивстві експрезидента країни Мухаммеда Мурсі . Про це він заявив у середу, 19 червня, у Стамбулі, цитує агентство DW, передає УНН.

Ердоган звинуватив владу Єгипту у вбивстві експрезидента Мурсі

"Мурсі помер не з природних причин, він був убитий. Мухаммед Мурсі лежав на підлозі 20 хвилин, влада тоді нічого не робила", - сказав Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина зробить все, аби притягнути владу Єгипту до відповідальності за вбивство у міжнародних судах. Крім того, він закликав Організацію ісламського співробітництва "зробити те, що необхідно".

Нагадаємо, колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер 17 червня після того, як йому стало зле під час судового засідання. Наступного дня його поховали у вузькому родинному колі. За словами сина Мурсі, експрезидент Єгипту помер внаслідок серцевого нападу.

Однак представники міжнародної організації "Брати-мусульмани", з якою був пов'язаний Мурсі, називають його смерть "відвертим убивством" та звинувачують у цьому владу Єгипту. Крім того, смерть колишнього президента також закликали розслідувати у правозахисній організації Amnesty International та у Раді ООН з прав людини.

Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом Єгипту, якого було обрано демократичним шляхом. У 2012 році від обійняв посаду після повалення влади Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни" - масових протестів у низці країн Північної Африки та Близького Сходу.

Утім, на посаді політик пробув лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Згодом на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок було скасовано наприкінці 2016 року.

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