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У Єгипті спішно поховали екс-президента Мурсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Екс-президент Єгипту Мухаммед Мурсі похований на сході Каїра в 5:00 за місцевим часом у вівторок при посилених заходах безпеки і у присутності членів сім'ї та адвокатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.

У Єгипті спішно поховали екс-президента Мурсі

Мурсі похований на кладовищі, де покояться духовні лідери руху "Брати-мусульмани" в районі Мединет Наср в Каїрі.

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі був повалений 3 липня 2013 року і після цього перебував у в'язниці. 67-річний Мурсі також звинувачувався в шпигунстві на користь палестинського руху ХАМАС, відзначає видання.

Екс-президент помер 17 червня в залі суду після того, як втратив свідомість.

В Єгипті оголошено режим особливого стану після смерті екс-президента.

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