У Єгипті спішно поховали екс-президента Мурсі

КИЇВ. 18 червня. УНН. Екс-президент Єгипту Мухаммед Мурсі похований на сході Каїра в 5:00 за місцевим часом у вівторок при посилених заходах безпеки і у присутності членів сім'ї та адвокатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.