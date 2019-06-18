У Єгипті спішно поховали екс-президента Мурсі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Екс-президент Єгипту Мухаммед Мурсі похований на сході Каїра в 5:00 за місцевим часом у вівторок при посилених заходах безпеки і у присутності членів сім'ї та адвокатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
Мурсі похований на кладовищі, де покояться духовні лідери руху "Брати-мусульмани" в районі Мединет Наср в Каїрі.
Президент Єгипту Мухаммед Мурсі був повалений 3 липня 2013 року і після цього перебував у в'язниці. 67-річний Мурсі також звинувачувався в шпигунстві на користь палестинського руху ХАМАС, відзначає видання.
Екс-президент помер 17 червня в залі суду після того, як втратив свідомість.
В Єгипті оголошено режим особливого стану після смерті екс-президента.