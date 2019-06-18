В Египте спешно похоронили экс-президента Мурси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Экс-президент Египта Мухаммед Мурси похоронен на востоке Каира в 5:00 по местному времени во вторник при усиленных мерах безопасности и в присутствии членов семьи и адвокатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.
Мурси похоронен на кладбище, где покоятся духовные лидеры движения "Братья-мусульмане" в районе Мединет Наср в Каире.
Президент Египта Мухаммед Мурси был свергнут 3 июля 2013 года и после этого содержался в тюрьме. 67-летний Мурси также обвинялся в шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС, отмечает издание.
Экс-президент скончался 17 июня в зале суда после того, как потерял сознание.
В Египте объявлен режим особого положения после смерти экс-президента.