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В Египте объявлен режим особого положения после смерти экс-президента

Киев • УНН

 • 10287 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи со смертью экс-президента Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает АА со ссылкой на египетские СМИ, передает УНН.

В Египте объявлен режим особого положения после смерти экс-президента

Отмечается, что по всей территории страны на улицы выведены дополнительные наряды полиции.

"Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей", - говорится в сообщении.

Ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет.

Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненного заключения, однако позже эти дела были направлены на просмотр.

Как сообщал УНН, вчера экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, вскоре он потерял сознание и умер. 67-летнего Мурси обвиняли, в частности, в шпионаже.

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