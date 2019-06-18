В Египте объявлен режим особого положения после смерти экс-президента
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи со смертью экс-президента Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает АА со ссылкой на египетские СМИ, передает УНН.
Отмечается, что по всей территории страны на улицы выведены дополнительные наряды полиции.
"Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей", - говорится в сообщении.
Ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет.
Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненного заключения, однако позже эти дела были направлены на просмотр.
Как сообщал УНН, вчера экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, вскоре он потерял сознание и умер. 67-летнего Мурси обвиняли, в частности, в шпионаже.