У Єгипті оголосили режим особливого становища після смерті екс-президента
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило режим особливого стану в країні у зв'язку зі смертю екс-президента Мухаммеда Мурсі. Про це повідомляє АА з посиланням на єгипетські ЗМІ, передає УНН.
Зазначається, що по всій території країни на вулиці виведені додаткові наряди поліції.
“Відпустки всіх працівників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки у державних і приватних структурах, біля церков і мечетей”, — ідеться в повідомленні.
Ставленик ісламістської асоціації “Брати-мусульмани” Мухаммед Мурсі переміг на президентських виборах в Єгипті в 2012 році. Рік по тому він був відсторонений від влади військовими на хвилі масових народних виступів. У серпні 2019 йому виповнилося б 68 років.
Він проходив одним з обвинувачених по ряду кримінальних справ, порушених проти лідерів ісламістів, в тому числі пов’язаних зі шпигунством, держзрадою і нападами на протестуючих. За деякими епізодами він був засуджений до смертної кари (за втечу з в’язниці) і довічного ув’язнення, проте пізніше ці справи були направлені на перегляд.
Як повідомляв УНН, учора екс-президенту Єгипту Мухаммеду Мурсі стало зле під час судового засідання, невдовзі він втратив свідомість та помер. 67-річного Мурсі звинувачували, зокрема, в шпигунстві.