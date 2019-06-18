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У Єгипті оголосили режим особливого становища після смерті екс-президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило режим особливого стану в країні у зв'язку зі смертю екс-президента Мухаммеда Мурсі. Про це повідомляє АА з посиланням на єгипетські ЗМІ, передає УНН.

У Єгипті оголосили режим особливого становища після смерті екс-президента

Зазначається, що по всій території країни на вулиці виведені додаткові наряди поліції.

“Відпустки всіх працівників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки у державних і приватних структурах, біля церков і мечетей”, — ідеться в повідомленні.

Ставленик ісламістської асоціації “Брати-мусульмани” Мухаммед Мурсі переміг на президентських виборах в Єгипті в 2012 році. Рік по тому він був відсторонений від влади військовими на хвилі масових народних виступів. У серпні 2019 йому виповнилося б 68 років.

Він проходив одним з обвинувачених по ряду кримінальних справ, порушених проти лідерів ісламістів, в тому числі пов’язаних зі шпигунством, держзрадою і нападами на протестуючих. За деякими епізодами він був засуджений до смертної кари (за втечу з в’язниці) і довічного ув’язнення, проте пізніше ці справи були направлені на перегляд.

Як повідомляв УНН, учора екс-президенту Єгипту Мухаммеду Мурсі стало зле під час судового засідання, невдовзі він втратив свідомість та помер. 67-річного Мурсі звинувачували, зокрема, в шпигунстві.

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