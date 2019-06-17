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Екс-президент Єгипту помер у залі суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер в понеділок у Каїрі. Як повідомило видання Al Shorouq, це сталося під час засідання суду у справі про шпигунство, де екс-глава держави проходив головним обвинуваченим, передає УНН.

Екс-президент Єгипту помер у залі суду

За даними видання, під час засідання суду Мурсі було дано слово, після якого була оголошена перерва. У цей момент екс-президент втратив свідомість і помер, не приходячи до тями. Згідно з однією з версій, у нього стався серцевий напад.

Ще в 2014 році адвокати Мурсі подавали в суд медичні документи, що підтверджують, що їх підзахисний страждає на епілепсію. Свого часу він переніс операцію на мозку, що спровокувало надалі періодично повторювані гострі напади. При такому діагнозі, стверджували юристи, екс-президент не може перебувати в ізоляції в одиночній тюремній камері і наполягали на його переведенні під домашній арешт.

Ставленик ісламістської асоціації "Брати-мусульмани" Мухаммед Мурсі переміг на президентських виборах в Єгипті в 2012 році. Рік по тому він був відсторонений від влади військовими на хвилі масових народних виступів. У серпні 2019 йому виповнилося б 68 років.

Він проходив одним з обвинувачених по ряду кримінальних справ, порушених проти лідерів ісламістів, в тому числі пов'язаних зі шпигунством, держзрадою і нападами на протестуючих. За деякими епізодами він був засуджений до смертної кари (за втечу з в'язниці) і довічного ув'язнення, проте пізніше ці справи були направлені на перегляд.

Як повідомляв УНН, екс-президент Перу помер в лікарні після спроби самогубства.

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