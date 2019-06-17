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Экс-президент Египта умер в зале суда

Киев • УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире. Как сообщило издание Al Shorouq, это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым, передает УНН.

Экс-президент Египта умер в зале суда

По данным издания, во время заседания суда Мурси было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент потерял сознание и умер, не приходя в сознание. Согласно одной из версий, у него случился сердечный приступ.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночку и настаивали на его переводе под домашний арест.

Ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет.

Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненного заключения, однако позже эти дела были направлены на пересмотр.

Как сообщал УНН, экс-президент Перу умер в больнице после попытки самоубийства.

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