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Эрдоган: в Ливии находится 2 тыс. российских наемников ЧВК "Вагнер"

Эрдоган: в Ливии находится 2 тыс. российских наемников ЧВК "Вагнер"

Киев  •  УНН

 • 19520 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в североафриканской стране Ливии ведут свою деятельность 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" из РФ. Об этом пишет Anadolu Agency, передает УНН.

Отмечается, что Президент Турции отметил присутствие в зоне ливийского конфликта наемников из многих стран мира, в частности и России.

“Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч и наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК „Вагнер“? Что они там делают?”, — сказал Эрдоган.

Он, в частности, прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию.

“Турция еще никогда не была „незваным гостем“. Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос”, — сказал глава государства.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что российские наемники из ЧВК “Вагнер” сбили американский беспилотник в Ливии.

Российские власти отрицают использование военных контрактников за рубежом, и говорят о том, что все российские граждане, участвующие в иностранных войнах, являются “добровольцами”.

Спонсором ЧВК “Вагнера” считается российский бизнесмен Евгений Пригожин, который находится под санкциями США и который считается “приближенным” к президенту России Владимиру Путину. СМИ, в частности, называют его “поваром Путина” и приписывают ему неформальное руководство в российской “фабрике троллей”.

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