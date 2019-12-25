Эрдоган: в Ливии находится 2 тыс. российских наемников ЧВК "Вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в североафриканской стране Ливии ведут свою деятельность 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" из РФ. Об этом пишет Anadolu Agency, передает УНН.
Отмечается, что Президент Турции отметил присутствие в зоне ливийского конфликта наемников из многих стран мира, в частности и России.
“Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч и наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК „Вагнер“? Что они там делают?”, — сказал Эрдоган.
Он, в частности, прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию.
“Турция еще никогда не была „незваным гостем“. Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос”, — сказал глава государства.
Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что российские наемники из ЧВК “Вагнер” сбили американский беспилотник в Ливии.
Российские власти отрицают использование военных контрактников за рубежом, и говорят о том, что все российские граждане, участвующие в иностранных войнах, являются “добровольцами”.
Спонсором ЧВК “Вагнера” считается российский бизнесмен Евгений Пригожин, который находится под санкциями США и который считается “приближенным” к президенту России Владимиру Путину. СМИ, в частности, называют его “поваром Путина” и приписывают ему неформальное руководство в российской “фабрике троллей”.