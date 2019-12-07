Російські найманці збили американський безпілотник в Лівії - Пентагон

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американські військові припускають, що неозброєний безпілотник, який зник минулого місяця під час польоту поруч зі столицею Лівії, був насправді збитий російськими найманцями, що діють в цій країні. Пентагон вимагає повернути уламки безпілотника, заявив в інтерв’ю Reuters представник Африканського командування США, передає УНН із посиланням на Голос Америки.