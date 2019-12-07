Російські найманці збили американський безпілотник в Лівії - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американські військові припускають, що неозброєний безпілотник, який зник минулого місяця під час польоту поруч зі столицею Лівії, був насправді збитий російськими найманцями, що діють в цій країні. Пентагон вимагає повернути уламки безпілотника, заявив в інтерв’ю Reuters представник Африканського командування США, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Російські найманці, за повідомленням, діють в Лівії в інтересах Лівійської національної армії (ЛНА), очолюваної командувачем Халіфою Хафтаром.
Хафтар прагне захопити столицю країни Тріполі, яка зараз утримується міжнародно визнаним Урядом національної згоди.
Генерал Армії США Стівен Таунсенд, який очолює Африканське командування, передбачає, що оператори ППО, які збили безпілотник, спочатку “не знали, що це був американський безпілотний апарат”.
“Але вони точно знають тепер, кому належить (цей безпілотник) і відмовляються його повертати. Вони кажуть, що не знають про його місцезнаходження, але я їм не вірю”, — йдеться в заяві Таунсенда Reuters.
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За оцінками американських військових, безпілотник могли збити або контрактники російської приватної військової компанії, або сили так званої ЛНА, керованої Хафтаром. Саме вони відповідали за протиповітряну оборону в районі, де 21 листопада перестав виходити на зв’язок американський дрон. Про це заявив представник Африканського командування, полковник ВПС Крістофер Карнс.
За словами КАРНС, в США вважають, що американський безпілотник був прийнятий помилково за безпілотник опозиційних сил.
Представник лівійського уряду національної згоди заявив Reuters, що, судячи з усього, дрон був збитий російськими найманцями.
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Російська влада заперечує використання військових контрактників за кордоном, і говорить про те, що всі російські громадяни, які беруть участь в іноземних війнах, є “добровольцями”. В ЛНА також заперечують використання іноземної військової допомоги.
Чинний та колишній російські найманці повідомили Reuters, що починаючи з вересня ЛНА поповнили кілька сотень найманців, що діють за завданням російської приватної військової компанії.
Високопоставлені військові, пов’язані з Урядом національної згоди, і західні дипломати також підтвердили наявність російських найманців в Лівії.
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