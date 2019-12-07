Российские наемники сбили американский беспилотник в Ливии - Пентагон

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американские военные предполагают, что невооруженный беспилотник, который исчез в прошлом месяце во время полета рядом со столицей Ливии, был на самом деле сбит российскими наемниками, действующих в этой стране. Пентагон требует вернуть обломки беспилотника, заявил в интервью Reuters представитель Африканского командования США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.