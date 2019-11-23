Безпілотник США зник у Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. США втратили зв’язок з безпілотним літаючим апаратом в Лівії, коли той виконував моніторинг ситуації в сфері безпеки і відслідковував переміщення терористів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
"США втратили зв’язок з безпілотним літаючим апаратом в районі Тріполі (Лівія). Зв’язок з БПЛА, який був задіяний в цілях моніторингу ситуації у сфері безпеки і відслідковування переміщення терористів, був втрачений 21 листопада", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними The New York Times, 6 листопада до Лівії прибули 200 найманців російських приватних компаній, які мають на меті вплинути на хід громадянської війни.