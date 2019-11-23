Беспилотник США исчез в Ливии

"США потеряли связь с беспилотным летающим аппаратом в районе Триполи (Ливия). Связь с БПЛА, который был задействован в целях мониторинга ситуации в сфере безопасности и отслеживания перемещения террористов, был потерян 21 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным The New York Times, 6 ноября в Ливию прибыли 200 наемников российских частных компаний, которые имеют целью повлиять на ход гражданской войны.