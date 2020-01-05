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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110077 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112674 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111177 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123100 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103662 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107130 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107431 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131754 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130557 просмотра

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Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество

Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество

Киев  •  УНН

 • 16801 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как праздновал Рождество Христово в детстве и о том, какая у него любимая колядка. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

“Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хороши, особенно празднования Рождества ... Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали определенные средства для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые сейчас есть. И вот встречаюсь с детьми, делаю им подарки, и это в отличие от того периода, в который мы жили в советский период, таких не было игрушек особых, мы радовались обычным конфетам, которые давали, или яблокам, орехам, тому, что было в то время”, — вспоминает митрополит Епифаний.

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Он также сказал, что любимой колядкой есть “самая простая” — “Новая радость стала, которая не бывала...”.

“Она распета, все хорошо знают ее слова, поэтому когда мы начинаем колядовать эту колядку, все подключаются и участвуют”, — пояснил иерарх.

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Украинские православные празднуют Рождество 7 января. Комментируя возможность празднования Рождества с большей частью христиан мира, то есть 25 декабря, митрополит Епифаний указал, что Православная церковь Украины не против перехода на григорианский календарь во время празднования религиозных праздников, однако сейчас это не актуально.

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