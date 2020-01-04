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У великих містах України не вистачає храмів - Епіфаній

У великих містах України не вистачає храмів - Епіфаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У великих містах України, навіть у столиці, не вистачає храмів для того, щоб всі православні християни могли задовольнити свої потреби. Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає УНН.

"Зараз не вистачає храмів у великих містах. Ми вже говорили про тих практикуючих і не практикуючих християн, які просто приходять на богослужіння під час великих свят. І що ми бачимо? Бачимо, що в звичайні неділі храми повні, але вміщають всіх. Але якщо ми святкуємо якісь великі свята, то храми не вміщають всіх бажаючих", - сказав предстоятель.

З його слів, навіть у Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб "всі православні християни могли задовольнити свої потреби".

Як повідомлялося раніше в УНН, у ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Українські Національні Новини

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