У великих містах України не вистачає храмів - Епіфаній
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У великих містах України, навіть у столиці, не вистачає храмів для того, щоб всі православні християни могли задовольнити свої потреби. Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає УНН.
"Зараз не вистачає храмів у великих містах. Ми вже говорили про тих практикуючих і не практикуючих християн, які просто приходять на богослужіння під час великих свят. І що ми бачимо? Бачимо, що в звичайні неділі храми повні, але вміщають всіх. Але якщо ми святкуємо якісь великі свята, то храми не вміщають всіх бажаючих", - сказав предстоятель.
З його слів, навіть у Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб "всі православні християни могли задовольнити свої потреби".
Як повідомлялося раніше в УНН, у ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.