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В крупных городах Украины не хватает храмов - Епифаний

В крупных городах Украины не хватает храмов - Епифаний

Киев  •  УНН

 • 14429 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В больших городах Украины, даже в столице, не хватает храмов для того, чтобы все православные христиане могли удовлетворить свои потребности. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Сейчас не хватает храмов в крупных городах. Мы уже говорили о тех практикующих и не практикующих христианах, которые просто приходят на богослужение во время больших праздников. И что мы видим? Мы видим, что в обычные воскресенья храмы полны, но вмещают всех. Но если мы празднуем какие-то большие праздники, то храмы не вмещают всех желающих", - сказал предстоятель.

По его словам, даже в Киеве пока недостаточно храмов для того, чтобы "все православные христиане могли удовлетворить свои нужды".

Как сообщалось ранее в УНН, в ПЦУ хотят, чтобы представители Украины подняли вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Украинские Национальные Новости

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