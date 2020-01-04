В крупных городах Украины не хватает храмов - Епифаний

"Сейчас не хватает храмов в крупных городах. Мы уже говорили о тех практикующих и не практикующих христианах, которые просто приходят на богослужение во время больших праздников. И что мы видим? Мы видим, что в обычные воскресенья храмы полны, но вмещают всех. Но если мы празднуем какие-то большие праздники, то храмы не вмещают всех желающих", - сказал предстоятель.

По его словам, даже в Киеве пока недостаточно храмов для того, чтобы "все православные христиане могли удовлетворить свои нужды".

Как сообщалось ранее в УНН, в ПЦУ хотят, чтобы представители Украины подняли вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.