Епифаний поздравил украинцев, которые сегодня празднуют Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, поздравил украинцев, празднующих Рождество сегодня, пишет УНН со ссылкой на его персональную Facebook-страницу.
“Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, празднующих сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также подтверждаем свою сердечную близость и братскую любовь”, — указано в его сообщении.
“Более двух тысячелетий прошло с тех пор, как Ангел Господень возвестил пастырям весть о рождении Спасителя, но до сих пор радость от нее не пропала”, — отметил предстоятель ПЦУ.
Епифаний также добавил, что: “Событие Рождества Христова — это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой!”.
Стоит напомнить, недавно Епифаний заявил, что Православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих будут поддерживать такой шаг.