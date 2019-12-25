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Епифаний поздравил украинцев, которые сегодня празднуют Рождество

Епифаний поздравил украинцев, которые сегодня празднуют Рождество

Киев  •  УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, поздравил украинцев, празднующих Рождество сегодня, пишет УНН со ссылкой на его персональную Facebook-страницу.

“Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, празднующих сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также подтверждаем свою сердечную близость и братскую любовь”, — указано в его сообщении.

“Более двух тысячелетий прошло с тех пор, как Ангел Господень возвестил пастырям весть о рождении Спасителя, но до сих пор радость от нее не пропала”, — отметил предстоятель ПЦУ.

Епифаний также добавил, что: “Событие Рождества Христова — это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой!”.

Стоит напомнить, недавно Епифаний заявил, что Православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих будут поддерживать такой шаг.

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