Епіфаній привітав українців, які сьогодні святкують Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, привітав українців, які святкують Різдво сьогодні, пише УНН з посиланням на його персональну Facebook-сторінку.
“Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які святкують сьогодні подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами і передаємо найтепліші побажання, а також засвідчуємо свою сердечну близькість і братню любов”, — вказано у його повідомленні.
“Понад два тисячоліття минуло з того часу, як Ангел Господній сповістив пастирям звістку про народження Спасителя, але досі радість від неї не змарніла”, — зазначив предстоятель ПЦУ.
Епіфаній також додав, що: “Подія Різдва Христового — це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою!”.
Варто нагадати, нещодавно Епіфаній заявив, що Православна церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян будуть підтримувати такий крок.