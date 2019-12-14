Епіфаній про перенесення дати Різдва: дата - не догма, перенесемо, коли віряни будуть готові

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Православна церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян будуть підтримувати такий крок, пише УНН з посиланням на слова предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, сказані ним під час брифінгу для журналістів після проведення Архиєрейського собору Православної церкви України.