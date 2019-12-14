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Епіфаній про перенесення дати Різдва: дата - не догма, перенесемо, коли віряни будуть готові

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Православна церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян будуть підтримувати такий крок, пише УНН з посиланням на слова предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, сказані ним під час брифінгу для журналістів після проведення Архиєрейського собору Православної церкви України.

Епіфаній зазначив, що: “ми вже неодноразово заявляли — ми не проти. Дата — це не догма. Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Особливо це стосується Західного регіону. Тому ми будемо вести й надалі просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, тоді ми проведемо календарну реформу”.

“А зараз, оскільки ми тільки „встаємо на ноги“ вже як єдина церква, то ми не можемо вносити на порядок денний ті питання, які не мають консенсусу”, — додав предстоятель ПЦУ.

Про це свідчать соціологічні дослідження та внутрішні опитування ПЦУ. Нещодавно в інтерв’ю BBC News Україна митрополит Епіфаній говорив, що перенесення дати святкування зараз не на часі: “Коли дозріємо до цього, побачимо, що народ готовий — і перейдемо”.

Нагадаємо, що Православна церква України опублікувала постанови Архієрейського собору церкви, який відбувся сьогодні у київському соборі Святої Софії.

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