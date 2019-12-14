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Епифаний о переносе даты Рождества: дата - не догма, перенесем, когда верующие будут готовы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих будут поддерживать такой шаг, пишет УНН со ссылкой на слова предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, сказанные им во время брифинга для журналистов после проведения Архиерейского собора Православной церкви Украины.

Епифаний отметил, что: “мы уже неоднократно заявляли — мы не против. Дата — это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем продолжать и в дальнейшем просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу”.

“А сейчас, поскольку мы только „встаем на ноги“ уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса”, — добавил предстоятель ПЦУ.

Об этом свидетельствуют социологические исследования и внутренние опросы ПЦУ. Недавно в интервью BBC News Украина митрополит Епифаний говорил, что перенос даты празднования сейчас не в центре: “Когда дозреем к этому, увидим, что народ готов — и перейдем”.

Напомним, что Православная церковь Украины опубликовала постановления Архиерейского собора церкви, состоявшегося сегодня в киевском соборе Святой Софии.

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