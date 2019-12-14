Епифаний о переносе даты Рождества: дата - не догма, перенесем, когда верующие будут готовы

Епифаний отметил, что: “мы уже неоднократно заявляли — мы не против. Дата — это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем продолжать и в дальнейшем просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу”.

“А сейчас, поскольку мы только „встаем на ноги“ уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса”, — добавил предстоятель ПЦУ.

Об этом свидетельствуют социологические исследования и внутренние опросы ПЦУ. Недавно в интервью BBC News Украина митрополит Епифаний говорил, что перенос даты празднования сейчас не в центре: “Когда дозреем к этому, увидим, что народ готов — и перейдем”.

Напомним, что Православная церковь Украины опубликовала постановления Архиерейского собора церкви, состоявшегося сегодня в киевском соборе Святой Софии.