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Епифаний поздравил украинцев с Днем отца

Киев • УНН

 • 10773 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев с Днем отца. Соответствующий сообщение он сделал в Facebook, передает УНН.

Епифаний поздравил украинцев с Днем отца

"Сегодня мы, украинцы, впервые отмечаем День отца на государственном уровне. Этот праздник - начало новой и хорошей традиции в нашей стране, ведь родительская любовь и поддержка важна в жизни каждого человека. Приветствую сегодня всех, кто с достоинством и любовью выполняет свою миссию отца на этой земле. Пусть пример Господа вдохновляет вас в воспитании своих детей. Согласия и тепла в вашем доме ", - отметил митрополит.

При этом он рассказал, каким должен быть отец, согласно библейской текстам.

"Апостол Павел призывает мужчин служить своей семье так же, как Христос служит нам и Церкви, являя миру отеческие любовь к человеку ... Вспомним притчу о блудном сыне. В ней мы видим образ отца, любящего и терпеливого, который ждет своего ребенка даже тогда, когда он покинул его. К тому же, отец выходит с объятиями к обоим своим сыновьям: к младшему, который пришел с покаянием в грехах, и к старшему, который не желает войти в родительский дом из-за того, что его сердце наполнили зависть и злость", - добавил Епифаний.

По его словам, не все могут почувствовать родительскую опеку, но Господь, Отец Небесный, всегда заботится о людях и защищает даже тогда, когда человек, заблудившись, отворачивается от Него.

Напомним, украинцы сегодня впервые отмечают День отца.

В Украине почти в половине семей не происходит общение детей со своими биологическими родителями.

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