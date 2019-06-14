В Україні у майже половині сімей діти не спілкуються з татами — Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні майже у половині сімей не відбувається спілкування дітей зі своїми біологічними батьками. Про це заявив Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.
“В Україні сьогодні маємо, за моїми підрахунками, не менше половини сімей, де діти не спілкуються з татами. Маю на увазі, біологічними батьками, де дитина живе з матір’ю", - повідомив він.
Крім того, за його словами, кожна п’ята дитина, а у шести регіонах — кожна третя дитина, народжується поза шлюбом.
Як повідомляв УНН, Зеленський доручив Кулебі за тиждень визначити пріоритети у сфері захисту прав дитини.
Нагадаємо, Миколу Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини.