В Україні у майже половині сімей діти не спілкуються з татами — Кулеба

“В Україні сьогодні маємо, за моїми підрахунками, не менше половини сімей, де діти не спілкуються з татами. Маю на увазі, біологічними батьками, де дитина живе з матір’ю", - повідомив він.



Крім того, за його словами, кожна п’ята дитина, а у шести регіонах — кожна третя дитина, народжується поза шлюбом.



Як повідомляв УНН, Зеленський доручив Кулебі за тиждень визначити пріоритети у сфері захисту прав дитини.



Нагадаємо, Миколу Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини.