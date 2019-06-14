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В Україні у майже половині сімей діти не спілкуються з татами — Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні майже у половині сімей не відбувається спілкування дітей зі своїми біологічними батьками. Про це заявив Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.

В Україні у майже половині сімей діти не спілкуються з татами — Кулеба

“В Україні сьогодні маємо, за моїми підрахунками, не менше половини сімей, де діти не спілкуються з татами. Маю на увазі, біологічними батьками, де дитина живе з матір’ю", - повідомив він. 

Крім того, за його словами, кожна п’ята дитина, а у шести регіонах — кожна третя дитина, народжується поза шлюбом.

Як повідомляв УНН, Зеленський доручив Кулебі за тиждень визначити пріоритети у сфері захисту прав дитини

Нагадаємо, Миколу Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини.

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