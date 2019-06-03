Зеленський доручив Кулебі за тиждень визначити пріоритети у сфері захисту прав дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дав доручення за тиждень підготувати пропозиції щодо пріоритетів діяльності у питанні захисту прав дітей. Про це повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.
"Президент дав доручення підготувати йому пропозиції протягом тижня для того, щоб можна було приймати якісь рішення", - зазначив Кулеба.
За його словами, пропозиції стосуються пріоритетів у діяльності Глави держави та його адміністрації. Також йдеться про те, що "Президент буде вимагати від уряду щодо прийняття якихось законів і нормативів".
"Це питання бідності також, допомога дітям дошкільного і шкільного віку, це ранній розвиток дітей, це питання насильства, домашнього насильства, питання захисту", - уточнив дитячий омбудсмен.
Він висловив сподівання, що після формування нового складу Кабінету міністрів України та нового парламенту "ми зможемо вийти з пакетом пропозицій для того, щоб діти в Україні жили у безпеці та благополуччі".
Зі слів Кулеби, у законодавстві є суттєві прогалини, але їх усунення – питання не одного дня. Він додав, що багато чого залежатиме і від уряду, який буде сформований.
Нагадаємо, Миколу Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини.