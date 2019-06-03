Зеленский поручил Кулебе за неделю определить приоритеты в сфере защиты прав ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение в недельный срок подготовить предложения по приоритетам деятельности в вопросе защиты прав детей. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.
"Президент дал поручение подготовить ему предложения в течение недели для того, чтобы можно было принимать какие-то решения", - отметил Кулеба.
По его словам, предложения касаются приоритетов в деятельности Главы государства и его администрации. Также идет речь о том, что "Президент будет требовать от правительства по поводу принятия каких-то законов и нормативов".
"Это вопрос бедности также, помощь детям дошкольного и школьного возраста, это раннее развитие детей, это вопрос насилия, домашнего насилия, вопросы защиты", - уточнил детский омбудсмен.
Он выразил надежду, что после формирования нового состава Кабинета министров Украины и нового парламента "мы сможем выйти с пакетом предложений для того, чтобы дети в Украине жили в безопасности и благополучии".
По словам Кулебы, в законодательстве есть существенные пробелы, но их устранение - вопрос не одного дня. Он добавил, что многое будет зависеть и от правительства, которое будет сформировано.
Напомним, Николая Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.