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Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини

Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Миколу Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини. відповідне рішення опубліковане на сайті Президента, передає УНН. 

Президент України Володимр Зеленський підписав указ про призначення М.Кулеби уповноваженим Президента України з прав дитини.

Як повідомляв УНН, 19 травня п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив уповноваженого Президента України з прав дитини Миколу Кулебу. Відповідний указ №290 розміщений на сайті Президента України

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Нагадаємо, Кулеба вже обіймав посаду дитячого омбудсмена з грудня 2014 року по травень 2019.

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