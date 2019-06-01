Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Миколу Кулебу знову призначили уповноваженим Президента України з прав дитини. відповідне рішення опубліковане на сайті Президента, передає УНН.
Президент України Володимр Зеленський підписав указ про призначення М.Кулеби уповноваженим Президента України з прав дитини.
Як повідомляв УНН, 19 травня п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив уповноваженого Президента України з прав дитини Миколу Кулебу. Відповідний указ №290 розміщений на сайті Президента України.
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Нагадаємо, Кулеба вже обіймав посаду дитячого омбудсмена з грудня 2014 року по травень 2019.