Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка

Президент Украины Володимр Зеленский подписал указ о назначении Н.Кулебы уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.



Как сообщал УНН, 19 мая пятый президент Украины Петр Порошенко освободил уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебц. Соответствующий указ №290 размещен на сайте Президента Украины .



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Напомним, Кулеба уже занимал должность детского омбудсмена с декабря 2014 по май 2019.