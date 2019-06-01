Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 41799 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 111895 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135758 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143780 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129833 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131242 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153337 просмотра

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Актуальное
Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка

Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка

Киев  •  УНН

 • 15505 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Николая Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка. соответствующее решение опубликовано на сайте Президента, передает УНН.

Президент Украины Володимр Зеленский подписал указ о назначении Н.Кулебы уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Как сообщал УНН, 19 мая пятый президент Украины Петр Порошенко освободил уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебц. Соответствующий указ №290 размещен на сайте Президента Украины .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николай Кулеба провел встречу с вновь назначенным Председателем ЮНИСЕФ в Украине

Напомним, Кулеба уже занимал должность детского омбудсмена с декабря 2014 по май 2019.

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