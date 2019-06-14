В Украине почти половине семей дети не общаются с папами - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Украине почти в половине семей не происходит общение детей со своими биологическими родителями. Об этом заявил Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.
"В Украине сегодня имеем, по моим подсчетам, не менее половины семей, где дети не общаются с папами. Имею в виду, биологическими родителями, где ребенок живет с матерью", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, каждый пятый ребенок, а в шести регионах - каждый третий ребенок рождается вне брака.
Как сообщал УНН, Зеленский поручил Кулебе за неделю определить приоритеты в сфере защиты прав ребенка.
Напомним, Николай Кулеба снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.