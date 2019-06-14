В Украине почти половине семей дети не общаются с папами - Кулеба

"В Украине сегодня имеем, по моим подсчетам, не менее половины семей, где дети не общаются с папами. Имею в виду, биологическими родителями, где ребенок живет с матерью", - сообщил он.



Кроме того, по его словам, каждый пятый ребенок, а в шести регионах - каждый третий ребенок рождается вне брака.



Как сообщал УНН, Зеленский поручил Кулебе за неделю определить приоритеты в сфере защиты прав ребенка.



Напомним, Николай Кулеба снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.