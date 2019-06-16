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Епіфаній привітав українців із Днем батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Очільник Православної церкви України Епіфаній привітав українців із Днем батька. Відповідний допис він зробив у Facebook, передає УНН.

Епіфаній привітав українців із Днем батька

"Сьогодні ми, українці, вперше відзначаємо День батька на державному рівні. Це свято – початок нової й гарної традиції в нашій країні, адже батьківська любов та підтримка важлива в житті кожної людини. Вітаю сьогодні всіх, хто з гідністю та любов’ю виконує свою місію батька на цій землі. Нехай приклад Господа надихає вас у вихованні своїх дітей. Злагоди та тепла у вашому домі", - зазначив митрополит.

При цьому він розповів, яким має бути батько, згідно біблійським текстам.

"Апостол Павло закликає чоловіків служити своїй родині так само, як Христос служить нам та Церкві, являючи світові Отцівську любов до людини… Згадаймо притчу про блудного сина. У ній ми бачимо образ батька, люблячого та терпеливого, який чекає свою дитину навіть тоді, коли вона покинула його. До того ж, батько виходить з обіймами до обох своїх синів: до молодшого, який прийшов з покаянням у гріхах, та до старшого, який не бажає увійти до батьківського дому через те, що його серце наповнили заздрість та злість", - додав Епіфаній.

За його словами, не всі можуть відчути батьківську опіку, але Господь, як Небесний Отець, завжди піклується про людей і захищає навіть тоді, коли людина, заблукавши, відвертається від Нього.

Нагадаємо, українці сьогодні вперше відзначають День батька.

В Україні майже у половині сімей не відбувається спілкування дітей зі своїми біологічними батьками.

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