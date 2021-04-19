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Эпидемиолог о четвертой волне пандемии: прогноз намного лучше, потому что есть вакцина

Эпидемиолог о четвертой волне пандемии: прогноз намного лучше, потому что есть вакцина

Киев  •  УНН

 • 13044 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Прогноз относительно того, как пройдет четвертая волна коронавирусной пандемии, лучше, учитывая то, что в странах мира начались кампании по вакцинации населения. В ближайшие полтора года удастся стабилизировать ситуацию. Об этом во время пресс-конференции рассказала эпидемиолог, доктор медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"На планете наблюдается четвертая волна пандемии. Самой высокой была третья. Хотя по прогнозу, третья волна должна была быть самой низкой. Что с нами будет дальше? Возможно, в лучший способ, потому что у нас появилась вакцинация. Первый год у нас ее не было, мы могли рассчитывать только на естественную защиту, которая образуется в результате циркуляции вируса. Прогноз сейчас гораздо лучше, учитывая, что есть вакцина", - отметила она.

Детали

Виноград сообщила, что прогноз сейчас гораздо лучше, учитывая то, что появилась целая линейка разноплановых вакцин.

Кроме того, она рассказала, что составлен прогноз, который свидетельствует о том, что сейчас была самая большая волна, а дальше удастся преодолеть скорость темпа прироста новых случаев. Также в ближайшие полтора года удастся стабилизировать ситуацию с выводом этого патогена на сезонное инфекционное заболевание, с очевидной сезонностью, которая характерна для дыхательных инфекций, то есть осенне-зимней.

По ее словам, ни один из прогнозов, который был составлен в начале пандемии, ни для одного государства не сбылся. Она сообщила, что причиной тому стало то, что не было известно изначально, что будут новые штаммы, и они будут отличаться по заразности, по патогенезу развития заболевания.

Дополнение

Согласно прогнозу НАН, в Украине пройден пик количества новых выражений COVID-19 за день, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать уже с этой недели.

В Украине зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, - 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Болезнь унесла жизни уже 40 тысяч украинцев, за сутки - 214 летальных случаев.

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