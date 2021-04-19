Эпидемиолог о четвертой волне пандемии: прогноз намного лучше, потому что есть вакцина

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Прогноз относительно того, как пройдет четвертая волна коронавирусной пандемии, лучше, учитывая то, что в странах мира начались кампании по вакцинации населения. В ближайшие полтора года удастся стабилизировать ситуацию. Об этом во время пресс-конференции рассказала эпидемиолог, доктор медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград, передает корреспондент УНН.