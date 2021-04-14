Пік нових випадків COVID-19 пройдено, наступного тижня очікується зниження кількості смертей - НАН України

Цитата

“За тиждень 7.04–13.04.2021 р. в Україні було пройдено пік кількості нових виявлень за день. Хоча дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків, але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження. За летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня”, — йдеться в матеріалах огляду.

Деталі

Крім того за даними НАН, за кількістю нових госпіталізацій Україна також проходить піковий період.

Так, кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватись, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає.

“Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні”, — йдеться в огляді науковців.

Довідково

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, — 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні.