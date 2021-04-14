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Пик новых случаев COVID-19 пройден, на следующей неделе ожидается снижение количества смертей - НАН Украины

Киев  •  УНН

 • 16389 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине пройден пик количества новых выражений COVID-19 за день, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе. Об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации Института проблем математических машин и систем НАН Украины, передает УНН.

Цитата

“За неделю 7.04-13.04.2021 г. в Украине было пройдено пик количества новых обнаружений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение. По летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе”, — говорится в материалах обзора.

Детали

Кроме того, по данным НАН, по количеству новых госпитализаций Украины также проходит пиковый период.

Так, количество новых госпитализаций начало медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет.

“Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели”, — говорится в обзоре ученых.

Справка

По информации Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано уже 1,887 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, — 14,5 тысяч, что больше, чем накануне.

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