Епідеміолог про четверту хвилю пандемії: прогноз набагато кращий, бо є вакцина

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“На планеті спостерігається четверта хвиля пандемії. Найвищою була третя. Хоча за прогнозом, третя хвиля мала бути найнижчою. Що з нами буде далі? Можливо, у кращий спосіб, бо у нас з’явилася вакцинація. Перший рік ми її не мали, ми могли розраховувати тільки на природний захист, який утворюється внаслідок циркуляції вірусу. Прогноз зараз є набагато кращий з огляду на те, що є вакцина”, — зауважила вона.

Деталі

Виноград повідомила, що прогноз зараз набагато кращий з огляду на те, що з’явилася ціла лінійка різнопланових вакцин.

Окрім того, вона розповіла, що складено прогноз, який свідчить про те, що зараз була найбільша хвиля, а далі вдасться подолати швидкість темпу приросту нових випадків. Також в найближчі півтора року вдасться стабілізувати ситуацію з виведенням цього патогену на сезонне інфекційне захворювання, з очевидною сезонністю, яка притаманна для дихальних інфекцій, тобто осінньо-зимовою.

За її словами, ні один з прогнозів, який був складений на початку пандемії, ні для однієї держави не справдився. Вона повідомила, що причиною тому стало те, що не було відомо спочатку, що будуть нові штами, і що вони будуть відрізнятися за заразливістю, за патогенезом розвитку захворювання.

Доповнення

Згідно з прогнозом НАН, В Україні пройдено пік кількості нових виявлень COVID-19 за день, початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати вже з цього тижня.

В Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, - 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Хвороба забрала життя вже 40 тисяч українців, за добу - 214 летальних випадків.