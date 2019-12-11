Энергосистема Украины продолжает работу без двух атомных блоков

"10 декабря атомными станциями выработано 273,42 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Также указано, что 11 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 77-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 382-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 535 МВт, РАЭС - 2860 МВт, ЮУАЭС - 3055 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 9 декабря атомными станциями выработано 273,28 млн кВт-ч электроэнергии.