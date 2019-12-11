Енергосистема України продовжує роботу без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 273,42 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"10 грудня атомними станціями вироблено 273,42 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.
Також вказано, що 11 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 77-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 382-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 535 МВт, РАЕС – 2 860 МВт, ЮУАЕС – 3 055 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 9 грудня атомними станціями вироблено 273,28 млн кВт-г електроенергії.