Українська енергосистема працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 273,28 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"9 грудня атомними станціями вироблено 273,28 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 0,65 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 10 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 76-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 381-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 430 МВт, РАЕС – 2 850 МВт, ЮУАЕС – 3 055 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 8 грудня АЕС вироблено 274,83 млн кВт-г електроенергії.