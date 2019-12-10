Украинская энергосистема работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 273,28 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"9 февраля атомными станциями выработано 273,28 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 0,65 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 10 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 76-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 381-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 430 МВт, РАЭС - 2850 МВт, ЮУАЭС - 3055 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 8 декабря АЭС выработано 274,83 млн кВт-ч электроэнергии.