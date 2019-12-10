Украинская энергосистема работает без двух атомных блоков

"9 февраля атомными станциями выработано 273,28 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 0,65 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 10 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 76-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 381-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 430 МВт, РАЭС - 2850 МВт, ЮУАЭС - 3055 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 8 декабря АЭС выработано 274,83 млн кВт-ч электроэнергии.