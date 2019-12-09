Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 274,83 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"8 грудня атомними станціями вироблено 274,83 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 5,88 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.
Також повідомляється, що 9 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 75-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 380-а доба середнього планового ремонту.
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"9 грудня 2019 року о 1:45 енергоблок №6 Запорізької АЕС розвантажено до 600 МВт (до 73% номінальної потужності) для усунення дефекту на головному циркуляційному насосі №3 (ЦН-3)", - зазначили у НАЕК.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 440 МВт, РАЕС – 2 850 МВт, ЮУАЕС – 3 050 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, минулої звітної доби, 5 грудня, АЕС було вироблено 275,25 млн кВт-г електроенергії.