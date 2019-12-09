Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

"8 декабря атомными станциями выработано 274,83 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 5,88 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также сообщается, что 9 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 75-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 380-е сутки среднего планового ремонта.



"9 декабря 2019 года в 1:45 энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен до 600 МВт (до 73% номинальной мощности) для устранения дефекта на главном циркуляционном насосе №3 (ЦН-3)", - отметили в НАЭК.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 440 МВт, РАЭС - 2850 МВт, ЮУАЭС - 3050 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за минувшые отчетные сутки, 5 декабря, АЭС было выработано 275,25 млн кВт-ч электроэнергии.