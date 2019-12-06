Енергосистема України продовжує роботу без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 275,25 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"6 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 72-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 377-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 510 МВт, РАЕС – 2 860 МВт, ЮУАЕС – 3 020 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 5 грудня, станціями вироблено 275,25 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 7,20 млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 4 грудня АЕС було вироблено 275,31 млн кВт-г електроенергії.